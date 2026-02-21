A Nova Orquestra presenta il secondo album “La Santa Passioni”, viaggio nei suoni della Settimana Santa siciliana
Dopo il successo di “A la notti annunziata”, dedicato alla tradizione musicale del Natale siciliano, A Nova Orquestra torna con un nuovo progetto discografico che affonda le radici nella memoria e nella spiritualità dell’Isola. È in uscita in formato CD e su tutte le principali piattaforme digitali “La Santa Passioni”, raccolta dedicata ai canti e ai suoni della Settimana Santa di tutta la Sicilia.
Un lavoro che attraversa territori, dialetti e sensibilità diverse, ricomponendo in un unico racconto musicale le atmosfere intense e solenni dei giorni che precedono la Pasqua. L’album propone un percorso sonoro che restituisce il valore identitario di melodie tramandate oralmente, tra confraternite, processioni e tradizioni popolari che ancora oggi segnano profondamente le comunità siciliane.
Dopo l’omaggio alle nenie e alle musiche natalizie con “A la notti annunziata”, il gruppo amplia dunque il proprio progetto di riscoperta e valorizzazione del patrimonio immateriale siciliano, confermando un’attenzione costante alla ricerca e alla riproposizione rispettosa delle fonti.
“La Santa Passioni” sarà presentato nelle prossime settimane in diverse città dell’Isola: a Castelbuono, Palermo, Messina e Cefalù.
Il primo appuntamento è fissato a Castelbuono, nella chiesa di San Francesco, sabato 28 febbraio alle ore 18.30. Un luogo carico di storia e spiritualità che farà da cornice alla presentazione ufficiale del nuovo lavoro discografico.
L’invito è rivolto a tutti gli appassionati della musica popolare di tradizione e al pubblico che da sempre segue il percorso di A Nova Orquestra: un’occasione per condividere un momento di ascolto e riscoperta, nel segno delle radici e della memoria collettiva.
