A Nova Orquestra protagonista alle Notti Disiata: il 26 dicembre Messina celebra il Natale della tradizione

MESSINA – Le sonorità antiche delle zampogne e della musica popolare hanno animato la sera del 26 dicembre a Messina in occasione delle Notti Disiata, uno degli appuntamenti più evocativi del periodo natalizio cittadino. Tra i gruppi protagonisti della rassegna, spicca A Nova Orquestra, capace di coinvolgere il pubblico con un repertorio profondamente legato all’identità culturale siciliana.

L’evento, inserito nel programma delle iniziative natalizie della città di Messina, ha offerto un viaggio musicale tra canti tradizionali e atmosfere pastorali, riportando al centro il valore della memoria e delle tradizioni popolari. L’esibizione di A Nova Orquestra ha saputo coniugare rispetto per le radici e forza espressiva, trasformando il concerto in un momento di autentica condivisione.

Le Notti Disiata si confermano così come un’occasione preziosa per riscoprire il Natale attraverso la musica e la cultura del territorio, valorizzando artisti che rendono vivo e attuale il patrimonio sonoro della Sicilia.