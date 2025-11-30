A Palermo lo spettacolo “L’amore dei folli”: Peppe Vignieri interpreta Franco Basaglia

L’11 dicembre alle ore 21.00, il Teatro Apparte di Palermo ospiterà “L’amore dei folli”, il nuovo spettacolo dedicato alla figura di Franco Basaglia e interpretato da Peppe Vignieri. Un appuntamento che unisce memoria storica, impegno civile e ricerca artistica, dopo il successo della replica del 28 novembre arricchita dalla presenza dell’Ambassador Simone Cristicchi, da anni sensibile ai temi legati alla salute mentale.

“L’amore dei folli” rende omaggio al lavoro – rimasto incompiuto – di Basaglia, illuminando il lato oscuro dei manicomi e le complesse dinamiche che caratterizzavano il rapporto tra pazienti e personale medico. Sul palco prende vita un percorso teatrale intenso e di forte impatto civile, capace di restituire voce e dignità alle esistenze spesso dimenticate di coloro che hanno vissuto l’istituzione totale.

A dare volto e anima a Basaglia è Peppe Vignieri, che con una performance profonda e coinvolgente porta il pubblico dentro una narrazione necessaria, fatta di umanità, dolore, coraggio e rivoluzione culturale.

Dopo l’ottima accoglienza del debutto, che ha visto la partecipazione di istituzioni e personalità del mondo culturale, lo spettacolo si prepara a una nuova serata che promette emozione e riflessione.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del teatro.



