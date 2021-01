A Petralia Soprana i primi decessi da Covid

Ad annunciare la triste notizia il sindaco Pietro Macaluso con un post pubblicato si Facebook:

Con profondo rammarico comunico che oggi si sono registrati i primi morti a causa del Covid. Era la notizia che non avrei mai voluto dare. Nell’esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale alle due famiglie interessate esorto tutti a mantenere alta l’attenzione anche in considerazione del fatto che i contagi continuano ad aumentare.

Il virus continua a circolare velocemente e nessuno è al sicuro. Non dimentichiamo: utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Uscire di casa solo in caso di bisogno. NON SFIDIAMO IL COVID. Il sindaco – Pietro Macaluso