A Petralia Soprana torna la “Sagra del Grano”: l’1 e 2 agosto 2026 a Pianello tra tradizione, sapori e folklore
PETRALIA SOPRANA (PA) – Nel cuore delle Madonie, la frazione di Pianello (Petralia Soprana) si prepara ad ospitare la XIII edizione della Sagra del Grano, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto 2026. L’evento, organizzato dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Pianellese, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, celebra le radici contadine della Sicilia attraverso momenti enogastronomici, rievocazioni storiche e intrattenimento musicale.
Un appuntamento imperdibile per riscoprire il profondo legame tra la terra, la comunità e le tradizioni che circondano il ciclo del grano.
Sabato 1 Agosto
- Ore 18:00 – Laboratorio “Mani in pasta”: un’esperienza formativa e conviviale dedicata all’arte della panificazione e della pasta fresca.
- Ore 20:30 – Street Food: degustazione di tipicità siciliane con panini con panelle, milza e salsiccia.
- Ore 22:30 – Tum Tum Tarantella: ritmi e danze della tradizione popolare.
- Ore 00:00 – Emme Iggi Dj Set: musica e divertimento fino a tarda notte per i più giovani.
Domenica 2 Agosto
- Ore 18:00 – Rievocazione storica della vita trascorsa nell’aia: un suggestivo tuffo nel passato con la rappresentazione de “a pisata” e “a spartenza”. Con la partecipazione straordinaria del gruppo Folk “U Rafo” e dei Ragazzi in Folk Engium.
- Ore 20:00 – Degustazione: percorso del gusto dedicato ai prodotti derivanti dal grano.
- Ore 22:00 – Intrattenimento musicale: balli di liscio con il duo Michele Gennaro e Cruciano Cicero.
Questa iniziativa è finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.
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