A Petralia Sottana il Workshop: Contrastare lo Spopolamento: Politiche innovative per le aree interne

Qual è l’impatto economico e non dello spopolamento sulle aree interne? Quali le sfide e le opportunità? E quali potrebbero essere delle buone politiche per contrastarlo?

ll Comune di Petralia Sottana insieme ai partecipanti al 2023 Petralia Workshop invitano tutta la comunità alla tavola rotonda dal titolo “Contrastare lo Spopolamento: Politiche Innovative per le Aree Interne” che avrà luogo al Cine-Teatro Grifeo di Petralia Sottana, domenica 23 luglio 2023 alle ore 17:30.

La tavola rotonda ha l’obiettivo di discutere il tema dello spopolamento e come cercare di invertire la tendenza grazie a politiche come quella del “remote working” e migrazione circolare, chiedendosi come trattenere i lavoratori, quali strumenti sono necessari e quali potrebbero essere le opportunità per il nostro territorio e di quello delle aree interne.

L’evento si colloca all’interno del Workshop in Applied Economics, un convegno internazionale promosso da docenti delle più importati Università nel mondo (tra cui la New York University) che, da quattordici anni, vede la partecipazione di accademici provenienti da varie parti dell’Italia, dell’Europa, del mondo. Il convegno è ormai un appuntamento fisso per la comunità di Petralia Sottana.

Questo evento permetterà una profonda compenetrazione fra i ricercatori presenti e la comunità madonita, in termini di idee, conoscenza e supporto decisionale per la configurazione di nuove strategie di contrasto allo spopolamento. Saranno, quindi, presenti esperti internazionali e partecipanti legati al territorio.

Il programma è il seguente:

17.30 -17.45: Saluti Istituzionali

Mariele Macaluso (Università di Bologna | Petralia Sottana)

Giuseppe Dino (Comune di Petralia Sottana | Università di Palermo)

Shanker Satyanath (New York University)

17:45 – 18:45: Tavola Rotonda: Spopolamento, Lavoro a Distanza e Migrazione Circolare: Sfide e Soluzioni

Moderatore:

Santiago Sanchez-Pages (King’s College, Londra)

Intervengono:

Cevat Giray Aksoy (King’s College Londra, Regno Unito)

Fernando Collantes (Università di Oviedo, Spagna)

Alessandra Faggian (Gran Sasso Science Institute, Italia)

18:45 – 19.15: Interventi e domande dal pubblico

19.15- 19.30: Conclusioni

Francesco Drago (University of Catania)