A Pettineo intitolata via pubblica al castelbuonese Vincenzo Errante

Il prof. Orazio Cancila ci inoltra copia della delibera della Giunta Comunale di Pettineo n. 117, in data 27 novembre scorso, con la quale attribuisce “la numerazione civica al tratto di strada che collega Vicolo Gelsi I a Via Santa Caterina, meglio individuato nell’allegata planimetria, come segue: “Via Vincenzo Errante”. A documentare la decisione, la Giunta acclude alla delibera il saggio del prof. Cancila “Vincenzo Errante, uno sconosciuto commediografo di inizio Seicento”, pubblicato nel 2012 sulla rivista “Mediterranea – ricerche storiche.

Nato nel 1575 a Castelbuono – definita «città bella e deliziosa e da un ottimo principe mantenuta e governata, che non ha invidia a qualsivoglia città di questo regno», dove egli ricoprì il ruolo di consigliere della locale Accademia dei Curiosi e ambientò la sua commedia “Inganni d’amore” – Vincenzo Errante infatti sposò a Pettineo nel 1599 e vi si trasferì, trovandovi anche un protettore nel feudatario del luogo, il barone Marco Antonio Ferrero, al quale dedicò la commedia.

A Castelbuono esiste una via Errante: il prof. Cancila ritiene che Francesco Minà Palumbo nel proporre il nome pensasse proprio al nostro commediografo; in ogni caso non sembra fuori luogo premettere il nome Vincenzo” al cognome “Errante”. Sarebbe inoltre auspicabile rimettere in circolazione la bella commedia di Errante, procedendo a una sua ristampa.