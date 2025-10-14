A Polizzi Generosa la presentazione della nuova guida escursionistica “Madonie a piedi” di Vincenzo Anselmo

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso l’Auditorium comunale/Parco della musica sito a Polizzi Generosa in Piazza San Francesco, sarà presentato il volume “Madonie a piedi” di Vincenzo Anselmo.

La nuova edizione della guida escursionistica è stata arricchita di nuovi itinerari, schede di approfondimento e varie altre informazioni (profilo altimetrico, curiosità) utili agli escursionisti che vogliono visitare a passo lento il complesso montuoso delle Madonie.

Maggiori informazioni su:

www.terrepasseggiate.it

www.aspassoperlasicilia.it

www.vincenzoanselmo.it