A Pollina l’incontro tra il Presidente del Parco delle Madonie e l’assessore Cordaro: suidi, forestali e sviluppo nell’agenda per il territorio

Si è svolto questa mattina a Pollina un incontro istituzionale tra l’Assessore Territorio e Ambiente Toto Cordaro e il presidente del Parco delle Madonie Angelo Merlino, insieme anche con l’amministrazione e il consiglio comunale.

Presente pure il dirigente generale del Dipartimento Ambiente Giuseppe Battaglia.

Al centro dell’incontro temi relativi alla fauna problematica, ai lavoratori forestali e allo sviluppo del territorio.

Merlino e Cordaro sono stati accolti presso l’aula consigliare del municipio di Piazza Maddalena dal Presidente del Consiglio Giuseppe Sarrica per i saluti istituzionali. L’intervento del presidente del Parco delle Madonie Angelo Merlino, che sta completando il giro istituzionale tra le realtà madonite, oggi riservato a Pollina, ha ribadito la volontà da parte dell’ente di costruire una nuova identità per il Parco, che coinvolga tutto il territorio. Lo sviluppo territoriale passa da una necessaria collaborazione tra tutti i Comuni che ne fanno parte.

Quanto ai temi più annosi legati al territorio, l’Assessore Cordaro ha indicato le iniziative in atto da parte della Regione, come l’istituzione di un gruppo di lavoro regionale che funga da coordinamento per la gestione della fauna problematica. Si è inoltre discusso dell’annosa questione relativa ai suidi e ai daini presenti nel Parco delle Madonie, in merito alle iniziative di contrasto per trovare una soluzione definitiva alla massiccia presenza di cinghiali che rappresentano un pericolo per proprietà e persone. Al centro dell’impegno regionale anche le questioni articolate che riguardano i lavoratori forestali, cosiddetti centunisti, per i quali si prevede una risoluzione entro fine legislatura.

Anche il dirigente Battaglia ha ribadito nel suo discorso quale visione è adottata quando si parla di sviluppo del territorio: “Il brand Madonie – ha detto – deve diventare attrattivo come il brand Sicilia”.

Quindi, il Sindaco Pietro Musotto ha presentato l’iter intrapreso dalla amministrazione di cui è alla guida, per promuovere progetti e azioni governative per Pollina. Quest’ultime, potranno beneficiare della sinergie fra le forze istituzionali concentrati sui temi del territorio, per i quali tanto Merlino quanto l’Assessore Cordaro rappresentano interlocutori principi. Tra queste, gli interventi su Costa Turchina, il PUDM (Piano Utilizzo Demanio Marittimo) e altri importanti lavori che prenderanno avvio presto a Pollina.

“In mattinata, prima di questo incontro ho avuto il piacere di accompagnare il Presidente del Parco Merlino in un giro per le vie di Pollina – ha raccontato il primo cittadino – Siamo stati al Museo della Manna, in piazza Duomo e in Pietrarosa, da cui peraltro è possibile vedere l’intero Parco. Ringrazio la presenza delle istituzioni qui presenti, a garanzia della sinergia necessaria per lo sviluppo del territorio”.