A.S.D. Motor Sport Club Castelbuono Gruppo Ufficiali di Gara

Il Motor Sport Club Castelbuono nasce nel lontano 1984, grazie alla grande passione di un gruppo di amici per la Ferrari e per le gare automobilistiche. Pian piano il Motor Sport cresce organizzando nel corso di tutti questi anni a Castelbuono e nei paesi limitrofi manifestazioni motoristiche, la manifestazione più rappresentativa fiore all’occhiello del gruppo giunta alla 12° edizione è l’Autoslalom città di Castelbuono, tanti i partecipanti e addetti ai lavori che si sono susseguiti in questi anni, provenienti dalla Sicilia e oltre lo stretto.

Nel 2013 all’interno del Motor Sport si integra il gruppo Commissari di Percorso, con vecchi e nuovi soci, formato da ben 35 elementi, il gruppo Commissari di Percorso si fa conoscere e apprezzare in tutta la Sicilia e non solo, infatti ogni anno ha in attivo la bellezza di circa trenta gare, tra slalom, salite, rally e gare in pista, il gruppo grazie alla professionalità serietà e competenza è apprezzato e stimato da tanti direttori di gare e organizzatori. Del Motor Sport Club ne vado fiero, siamo ormai una grande famiglia, perché come dico sempre l’amore per lo sport unisce e ti coinvolge, grazie a tutti i miei ragazzi che con tanta passione determinazione ed entusiasmo hanno reso possibile tutto questo.

Il Presidente

Santino Antonio Fiasconaro