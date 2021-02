A Sanremo quest’anno c’è un po’ di Castelbuono

Alla vigilia della settimana più importante per la musica leggera in Italia, quella di Sanremo si scopre che c’è anche un po’ di Castelbuono nel brano “Amare” che la Rappresentate di Lista porterà al festival della canzone italiana.

Come si legge nell’intervista su TV Sorrisi e Canzoni, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno scritto il brano la scorsa estate immersi nella campagna di Contrada Scondito, tra il suono delle cicale e la magnifica vista del Castello dei Ventimiglia.

La band nel mese di luglio infatti ha scelto l’ospitalità del convento delle figlie della Croce come residenza artistica per un periodo in cui trovare l’ispirazione in parole e musica per i brani del nuovo album My Mamma, in uscita la prossima settimana.