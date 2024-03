A Tavula di San Giuseppi | Castelbuono 15-19 marzo 2024

L’Associazione Sant’ Anna organizza, anche quest’anno, a Tavula di San Giuseppi. Un’ occasione per rispolverare antichi usi – tra cui il pranzo di virgineddri-, ma soprattutto per mettersi a servizio di chi ha bisogno. Presso la sede dell’ Associazione, in via Mario Levante 13, oltre a ritrovarsi per cantare e pregare con le tradizionali melodie, sarà possibile portare alimenti a lunga conservazione. Credendo profondamente nello spirito caritativo della festa di San Giuseppe, l’associazione si affida al cuore di ognuno e alla grande generosità che caratterizza la nostra comunità.