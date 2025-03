A Tavula di San Giuseppi: memoria e solidarietà a Castelbuono

L’Associazione Sant’Anna Onlus di Castelbuono rinnova anche quest’anno l’antica tradizione della “Tavola di San Giuseppe”, un evento che unisce devozione, cultura popolare e solidarietà. Il programma, previsto dal 15 al 19 marzo, propone momenti di preghiera, incontri e momenti di convivialità che coinvolgono varie realtà locali come la Pro Loco, la Consulta Giovanile, il Gruppo Scout AGESCI e altre associazioni impegnate nel tessuto sociale del paese.

Sabato 15, dopo la benedizione dell’altare, la comunità si riunirà per il tradizionale rosario, mentre domenica 16 saranno protagonisti i gruppi giovanili, con iniziative rivolte a far riscoprire i riti e le usanze di un tempo. I dettagli delle altre giornate nella locandina allegata.

Oltre a conservare la memoria storica e a tramandare la devozione a San Giuseppe, l’iniziativa mira a tendere la mano a chi ne ha più bisogno, attraverso la raccolta di offerte e beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà. In tal modo, “A Tavula di San Giuseppi” diventa un’occasione preziosa per vivere la solidarietà, offrendo un sostegno concreto e rinnovando lo spirito di comunità.