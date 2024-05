A tu per tu. In colloquio con l’opera d’arte. Performance itinerante con la partecipazione delle cittadine di Castelbuono

martedì 14 maggio 2024 dalle 17.00 alle 18.15

Pinacoteca Arte Contemporanea, Museo Civico di Castelbuono

EVENTO GRATUITO

consigliata la prenotazione

Museo Civico di Castelbuono 0921671211

Il Museo Civico di Castelbuono e l’associazione culturale Spazioscena sono lieti di invitarvi alla presentazione del momento finale di A tu per tu. In colloquio con l’opera d’arte, laboratorio di teatroterapia e scrittura creativa ideato da Annamaria Guzzio, teatroterapista I.T.E. e presidente dell’associazione culturale Spazioscena e Maria Rosa Sossai, Responsabile scientifica dei Progetti partecipativi del Museo Civico.

Ispirate da alcune opere d’arte presenti nella collezione permanente d’arte contemporanea del Museo Civico, le partecipanti hanno costruito nel corso di 10 incontri, un rapporto empatico e personale con l’opera d’arte scelta, attivando un ascolto attivo di sé e delle proprie emozioni. L’incontro con le opere, al di là dei pregiudizi che in genere accompagnano l’approccio all’arte contemporanea da parte dei non addetti ai lavori, è diventato un’esperienza emotiva e intellettuale. Avere riportato la fruizione dell’opera d’arte alla vita quotidiana ha risvegliato la capacità di sentire cosa essa provoca dentro di noi e percepire con tutti i sensi il risveglio dell’immaginario, in cui viene potenziata l’autoconoscenza e quindi il benessere personale e la comunicazione espressiva del proprio vissuto emotivo.

Culmine del percorso è la stata la creazione di haiku, brevi componimenti poetici, ispirati al dialogo intimo con l’opera d’arte. La restituzione finale del laboratorio avverrà sotto forma di performance itinerante: il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante tra le sale della Pinacoteca del Museo Civico, durante il quale le partecipanti daranno voce alle proprie opere poetiche – intrecciando narrazione e movimento – ed invitando gli spettatori a vivere un’esperienza unica di connessione con l’arte e con sé stessi.

Il laboratorio non si è fermato solo alla relazione tra la singola persona e l’opera ma ha favorito l’inclusione delle diversità e una sentita collaborazione tra tutte le partecipanti. La finalità del progetto promosso è promuovere il benessere personale attraverso l’arte e avvicinare la comunità di Castelbuono al Museo Civico e alle sue collezioni, sentendosi parte di una comunità.



La performance vede protagoniste le cittadine di Castelbuono Laura Antista, Rossella Barreca, Elisabeth Barreca, Maria Enza Cusimano, Maria Pina Di Gaudio, Silvana Di Giorgi, China Failla, Mimma Forti, Grazia Forti, Alessandra Lo Re, Rosaria Pupillo, Annalisa Venturella.

INFO

A tu per tu. In colloquio con l’opera d’arte

Performance itinerante con la partecipazione delle cittadine di Castelbuono

Durata: 15 minuti circa

Ogni turno della performance avrà una capacità massima di 12 partecipanti, per garantire al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente.

Se il tour è già iniziato al momento dell’arrivo, sarà necessario attendere che inizi il successivo turno. Il personale presente sarà disponibile per fornire informazioni e assistenza alle persone in attesa.

EVENTO GRATUITO. Consigliata la prenotazione al numero di telefono della biglietteria del Museo Civico 0921671211 nelle fasce orarie:

9.30 – 13.00 e 15.30 – 18.30