Abbandono di rifiuti. Segnalazioni dal sindaco e da un cittadino

Pubblichiamo in alto due foto recenti che documentano l’atto di inciviltà dell’abbandono dei rifiuti. La prima foto è stata pubblicata da un cittadino su FB e mostra un angolo di piazza Parrocchia. In quel luogo ben appartato, presumibilmente alcuni giovanissimi incivili hanno lasciato diverse bottiglie di vetro, lattine, plastica e sporcizie varie su alcuni gradini dove probabilmente hanno stazionato e trascorso la serata di ieri.

La seconda foto è stata pubblicata dal sindaco Cicero, si tratta dell’abbandono di due sacchetti di rifiuti in zona parco sul ciglio della strada che da San Focà giunge fino alla rocca di Gonato. In basso ciò che ha scritto il primo cittadino su FB:

Lungo la strada in direzione Rocca di Gonato/ Centomasi, oggi pomeriggio ho trovato due sacchetti di rifiuti indifferenziati: cartone pizza, bottiglie di vetro vuote, fazzolettini, carte d’incarto di dolci, bottiglie di plastiche.

Ora mi chiedo: coloro che hanno avuto questa sensibilità, perché sono andati in quel luogo? Andandoci, penso, hanno apprezzato il bellissimo bosco di Vicaretto, la vallata che parte da Fosso Canna e s’incanala verso il mare. Sicuramente hanno assaporato la brezza dell’aria pulita incontaminata che quei luoghi conservano e ci consegnano, senza chiederci niente; da quei luoghi ci vengono donati acqua, pascoli, legna, funghi, asparagi.

Ora chiedo a queste persone, immaginate se tante altre persone come voi avessero la stessa vostra sensibilità di depositare i rifiuti nello stesso luogo dove li avete lasciate voi…oggi quel posto sarebbe una discarica.

Vi invito, la prossima volta che andate in quei posti di godervi la natura assaporando gli odori del nostro bosco ma alla fine della vostra scampagnata portatevi via dietro i rifiuti vari. L’ isola ecologica è aperta tutti i giorni.

Tu che hai abbandonato questi rifiuti hai un debito con la nostra comunità, per noi castelbuonesi il bosco, i torrenti, il nostro ambiente è “sacro”. Rispettalo anche tu, Mario Cicero.