Abbandono di rifiuti sulla provinciale Castelbuono – Isnello. La segnalazione di una lettrice

Riceviamo la segnalazione di una cittadina che lamenta lo stato di degrado del tratto di territorio tra la Madonna del Palmento fino a giungere in contrada Vinzeria, allegando le foto che mostrano la presenza di molti rifiuti abbandonati lungo i terreni e i valloni a ridosso della strada provinciale 9 che collega Castelbuono e Isnello.

“Faccio spesso delle passeggiate in quella zona e non posso non stare male alla visione di quello scempio” – afferma la lettrice, aggiungendo – “per quanto mi riguarda mi sono impegnata a rimuovere alcuni sacchetti, ritrovandone di nuovi il giorno successivo, occorre prendere seri provvedimenti”.

Purtroppo, come si vede dalle foto, l’abbandono dei rifiuti è un fenomeno tristemente noto che ciclicamente si ripropone a Castelbuono.