“Abilità in Mostra”: da Palermo alle Madonie arte e sport per 150 persone con disturbo dello spettro autistico

Arte e Sport da Palermo alle Madonie Vivi Sano lancia Abilità in Mostra progetto annuale con attività dirette a 150 persone con disturbo dello spettro autistico.

Da Palermo e Termini Imerese fino a Castelbuono, ecco Abilità in Mostra progetto annuale che coinvolgerà persone con disabilità intellettive, dai minori agli adulti, in una serie di attività di potenziamento delle autonomie personali, di sviluppo delle abilità sociali e lavorative.

Abilità in Mostra è un progetto finanziato dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali a valere su fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità.

Il progetto, promosso da Vivi Sano in rete con Enti del Terzo Settore e con la collaborazione dei Comuni di Termini Imerese, Castelbuono e Isnello, prevede l’organizzazione di attività sportive e artistiche rivolte a persone con disturbo dello spettro autistico residenti in Sicilia.

Lunedì 7 luglio al via le attività dei campus estivi inclusivi coordinati da Vivi Sano che prevedono la partecipazione alle attività sportive di bimbi e ragazzi autistici insieme a pari età neurotipici. I gruppi verranno seguiti da uno staff composto da tecnici sportivi e terapisti. La ASD Atletica Termini Imerese condurrà le attività sportive sull’Imerese e accompagnerà i bimbi anche alla Fattoria Sant’Onofrio per fare vivere ai bimbi speciali l’esperienza del contatto con gli animali in un ambiente rilassante grazie alla collaborazione della Fondazione Don Calabria. Sempre dal 7 luglio a Castelbuono le attività sportive verranno condotte dalle associazioni del luogo, Amaltea e Ysivolley presso il Tennis Club Castelbuono con visite anche presso luoghi di pregio culturale e ambientale a Castelbuono e Isnello.

E ancora le attività artistiche con Mostra…Mente con i dipinti di pittori autistici, veri talenti del Comitato L’Autismo Parla. La mostra sarà a Castelbuono, sul corso, all’Auditorium Crucis – Centro Sud – da venerdì 11 a domenica 13 luglio. Una mostra itinerante già presentata a Palermo il 14 giugno scorso alla Casa delle Ninfee al Parco Piersanti Mattarella. Infine la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami si occuperà della valutazione e del monitoraggio del progetto annuale.

Info 334 8703074 o info@vivisano.org –

https://www.facebook.com/AbilitaInMostra

www.vivisano.org