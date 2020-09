Abusi sessuali: pena ridotta in appello per un commerciante di Castelbuono

A processo per stupro, in primo grado aveva avuto dieci anni, pena ridotta in appello a sette anni e dieci mesi

Secondo quanto riporta Giuseppe Spallino sul Giornale di Sicilia, la testimonianza della presunta vittima, è stata ritenuta attendibile anche dalla terza sezione della Corte di appello di Palermo presieduta da Antonio Napoli, che ha condannato a sette anni e dieci mesi di carcere un commerciante 55enne di Castelbuono, all’epoca titolare di un mobilificio, per violenza sessuale, atti persecutori e minacce gravi. In primo grado era stato condannato a dieci anni.

Il tribunale Misure di prevenzione di Palermo ha disposto per l’uomo due anni di sorveglianza speciale con drastiche disposizioni da rispettare, tra cui: non allontanarsi dal paese di residenza senza avviso, non rincasare la sera più tardi delle 20,30 e non uscire la mattina prima delle 7, non partecipare a pubbliche riunioni. Tutti i dettagli nel Giornale di Sicilia.