Abuso d’ufficio e peculato. Indagato il sindaco Cicero

Il sindaco di Castelbuono Mario Cicero è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di peculato e abuso d’ufficio. Inoltre il primo cittadino è indagato pure per la rimozione non autorizzata di materiale sottoposto a vincolo, la vicenda delle “pietre del castello”, per questa accusa sono indagati pure i soci dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Una visita istituzionale con l’auto blu nel nord Italia che si sarebbe tramutata in un viaggio di piacere, poiché ad accompagnare il sindaco Mario Cicero c’era la compagna nonché consigliere comunale Concetta Conoscenti. In più, il primo cittadino avrebbe utilizzato la macchina comunale durante il lockdown per fini privati.

L’inchiesta sull’auto, secondo quanto riporta Giuseppe Spallino in un lungo articolo sul GdS di oggi, era stata avviata da tempo e ha subito un’accelerazione in seguito all’esposto di due cittadini che avrebbero pedinato il sindaco con tanto di foto che lo avrebbero ritratto uscire dal supermercato Conad con la spesa, utilizzando la macchina di servizio. Fatti che hanno consentito al procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, di iscrivere il sindaco nel registro degli indagati per i reati di peculato e abuso d’ufficio. Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi nell’articolo a firma di Giuseppe Spallino.