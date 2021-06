Accademia Basse Madonie e serie A Empoli Calcio! Adesso è realtà

Nei giorni scorsi si è ratificato un accordo bilaterale tra l’Empoli Calcio, neo promosso in serie A e l’Accademia Basse Madonie realtà ormai consolidata ed impegnata per il territorio! Il consorzio calcistico Madonita, che a breve potrebbe modificare anche il suo nome per aprire in maniera anche simbolica alle consorelle delle Alte Madonie, ha stretto un gemellaggio sancito con una affiliazione con la società professionistica Toscana, considerata una delle migliori del panorama Nazionale, per impegno ed attenzione prestata al Calcio dei giovani!

Una vera opportunità per il territorio che sarà coinvolto in varie iniziative. Già a partire dal 12 luglio fino al 17 dello stesso mese, tecnici qualificati dell’Empoli, saranno presenti su varie strutture dislocate doversi comuni Madoniti per un camping aperto ai bambini e ragazzi del territorio! Entusiasta il Presidente Capuana: “ Questo rappresenta per il nostro territorio una concreta opportunità di crescita, il consorzio da tempo svolge attività di promozione sportiva con corsi di formazione per tecnici, dirigenti/arbitri allo scopo di qualificare sempre più addetti ai lavori, ora si presenta l’opportunità di un ulteriore vittoria a livello sportivo e turistico per le Madonie e ci faremo trovare pronti per fornire concrete opportunità ai nostri giovani”.