Accertato caso di Coronavirus a Cefalù

Mi dispiace dover comunicare che anche a Cefalù c’è un caso accertato di COVID 19. Riguarda un militare dell’Arma dei Carabinieri che, svolgendo servizio presso il Comando provinciale di Palermo, in quel luogo ha avuto contatti con un Collega già positivo al virus.

Preciso che il soggetto in questione, prestando servizio nel capoluogo, non ha avuto alcun rapporto con i Carabinieri della Compagnia di Cefalù.

In questo momento, si trova in isolamento presso la sua abitazione e, per quanto mi è stato comunicato, è in buone condizioni di salute.

Sono in corso accertamenti sui familiari e per escludere l’eventualità che si siano verificati contatti con altre persone.

Invito la cittadinanza a mantenere comportamenti improntati alla massima cautela, rispettando scrupolosamente le prescrizioni impartite attraverso i provvedimenti delle Autorità competenti.

Solo così potremo superare questo infelice momento.