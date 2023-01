Accolto con successo il libro di Nino Brancato “1949, Castelbuono apre ai forestieri”

Ascolta l'articolo

Per ricordare i 75 anni di attività della Pro Loco di Castelbuono è stato presentato, presso la Sala delle Capriate, il librod i Nino Brancato ” 1949, Castelbuono apre ai forestieri”, frutto di puntuali e approfondite ricerche che spaziano dall’anno della fondazione dell’Associazione (1947) fino agli anni 70, pieno di documenti e foto inedite.

Dopo il saluto del Sindaco Mario Cicero si sono succeduti gli interventi di Nicolò Cusimano, Presidente della Pro Loco “Il libro darà modo di riannodare i fili della memoria fra passato e presente e di programmare il futuro, vuole essere un riconoscimento per quanti, pionieri, hanno speso le loro energie per far conoscere il nostro patrimonio naturalistico, storico e artistico con risultati non inferiori a quelli raggiunti negli anni seguenti”, dell’autore Nino Brancato che ha immerso i presenti in una carrellata di ricordi e con una descrizione degli eventi appassionata e profetica, dell’avvocato Mario Lupo, socio storico dell’Associazione, protagonista e testimone principale del periodo trattato e della dr. ssa Angela Sottile, artista e restauratrice che, con grazia, eleganza e professionalità, ha fatto assaporare agli spettatori l’atmosfera ovattata e nel contempo dinamica dell’epoca attraverso la proiezione di significative slide.

Carte… , immagini… , ricordi… che sono stati narrati e consegnati ad un pubblico attentissimo che ha affollato fino ai corridoi una Sala delle Capriate finalmente attrezzata ed adeguata allo scopo.

Al termine della presentazione non poteva mancare un momento di sana e abbondante degustazione offerto dalla Ditta Fiasconaro.

Il volume di Nino Brancato é stato donato dalla Pro Loco ai propri soci ed è stato messo in vendita dalla tipografia Le Madonie presso il punto Tabacchi e Servizi Bonomo di corso Umberto.