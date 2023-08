Accordo per la valorizzazione sportiva e sociale nel territorio del Parco delle Madonie

Valorizzazione, promozione e fruizione del territorio montano del Parco delle Madonie, grazie alle attività sportive e naturalistiche.

Sono queste le finalità e le ragioni che hanno portato al protocollo d’intesa fra l’Ente Parco delle Madonie e l’Associazione Sportiva Sci Club Pizzo Antenna A.S.D..

Ad apporre le firme, il Commissario straordinario dell’Ente, Salvatore Caltagirone, e Graziella Russo, maestra di sci e legale rappresentante dell’Associazione. Nata nel 1985, l’Associazione vanta una grande esperienza e un’antica tradizione nel settore sciistico. Questo accordo rappresenta il punto di forza per formare e preparare i giovani a una sana e giusta cultura della fruizione, non solo durante la stagione invernale, ma anche nell’ambito di Piano Battaglia e delle montagne madonite.

Graziella Russo afferma: “La stipula della convenzione e la relativa collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie ci vedrà impegnati in sinergia durante tutto l’anno, con progetti sportivi calendarizzati e attività di formazione sciistica rivolta alle scuole dei comuni madoniti e non solo. Inoltre, saremo coinvolti in diversi progetti di carattere sociale. Tutto ciò avverrà nel magnifico territorio montano del Parco delle Madonie, in località come Piano Battaglia, Piano Cervi, Monte Mufara e Vivaio Piano Noce.”

Esprime grande soddisfazione per la stipula del protocollo d’intesa e per la forte e determinante fiducia del Commissario Straordinario dell’Ente, il Dott. Caltagirone, che ha creduto sin da subito nel valore e nelle finalità delle nostre proposte.”

Si dà quindi il via libera alle attività di Sci Nordico e all’insegnamento della pratica dello sci in pista e delle tecniche di base, tra cui la tecnica classica, la tecnica libera e la tecnica di discesa, per le scolaresche di ogni ordine e grado. Ma ci saranno anche attività di aggregazione sociale e sportive durante i vari periodi dell’anno, rivolte a tutte le scolaresche dei Comuni delle Madonie.

L’inclusione sociale sarà estesa anche a soggetti come donne mature a rischio relazionale, bambini e ragazzi cresciuti in contesti “difficili” e di marginalità, e persone anziane over 65 spesso vittime della solitudine.

Il Commissario Caltagirone commenta: “È un piacere per me avere firmato un protocollo d’intesa con un’Associazione composta da diversi giovani e con sede a Polizzi Generosa. In questi giorni si è molto parlato dei nostri giovani Madoniti. La risposta che possiamo offrire è quella di fornire loro opportunità, ancor più se richieste. Stiamo creando condizioni e percorsi virtuosi che non possono fare altro che valorizzare ed arricchire l’inestimabile tesoro naturale che ci circonda. Un’altra scommessa che speriamo di vincere, insieme.”