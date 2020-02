Acqua dell’eco-fontana: sicura, buona, economica e green. Sosteniamola

Riceviamo e pubblichiamo di seguito l’invito a rifornirsi all’eco-fontana di Castelbuono da parte dell’affiliato Mario Pitingaro. Nei giorni scorsi infatti avevamo segnalato il rischio di una possibile chiusura dell’impianto di via S. Paolo dovuto alle modifiche dei prezzi che il gestore è stato costretto ad aumentare per coprire gli elevati costi di gestione e manutenzione. Ci ripromettiamo di tornare sull’argomento, dimostrandovi che l’utilizzo dell’acqua dell’eco-fontana è estremamente più sicuro dell’utilizzo diretto dall’acquedotto. Infatti il cloro usato per la disinfezione non è esente da possibili effetti collaterali (in alcuni casi anche gravi), ritorneremo sull’argomento. In basso la locandina di sensibilizzazione di Mario Pitingaro.