Acqua e rete idrica a Castelbuono, polemiche sulla gestione dell’emergenza: il caso discusso anche nel consiglio comunale aperto

Castelbuono – L’avviso diffuso dal Comune il 10 marzo 2026 sulla qualità dell’acqua potabile avrebbe dovuto rassicurare la cittadinanza, ma tra molti residenti ha finito per rianimare il dibattito sulla gestione della vicenda. Il tema, infatti, è stato appena affrontato anche nel consiglio comunale aperto alla cittadinanza svoltosi ieri sera, seguito da numerosi cittadini sia in presenza sia da casa attraverso la diretta online.

Nella nota informativa pubblicata sulla pagina Facebook del Comune, firmata dal sindaco Mario Cicero, si fa riferimento ai risultati delle analisi effettuate dall’Asp di Palermo – Dipartimento di Prevenzione sui campioni prelevati il 5 marzo. Dai dati emerge che il valore dell’alluminio è pari a 200 µg/l, cioè al limite massimo consentito dalla normativa, mentre la torbidità risulta pari a 2,9 NTU. Le analisi confermano inoltre l’assenza di contaminazione batterica.

Alla luce di questi risultati, il comune ha comunicato di avere effettuato nuovi prelievi dopo quelli che vengono definiti ulteriori interventi sulla rete idrica per ridurre sia la torbidità sia i valori dell’alluminio. Tuttavia nella comunicazione non vengono specificate nel dettaglio le operazioni realizzate: se si tratti di pulizia delle condotte, interventi sugli impianti di trattamento, modifiche nella captazione delle sorgenti o semplici manovre sulla rete. Un aspetto che molti cittadini continuano a chiedere di chiarire atteso che neanche il consiglio comunale di ieri è riuscito a dare adeguate risposte.

L’ordinanza attualmente in vigore, che limita l’utilizzo dell’acqua, verrà revocata soltanto quando saranno disponibili i nuovi esiti delle analisi.

Durante il dibattito pubblico di ieri è emerso con forza il punto centrale degli addebiti mossi alla gestione della rete idrica. La contestazione non riguarda tanto la presenza di valori fuori norma, quanto piuttosto la tempestività e le modalità con cui l’ordinanza è stata emessa e comunicata.

Secondo quanto ricordato nel corso del consiglio comunale, l’Asp aveva già chiesto l’adozione dell’ordinanza nei giorni precedenti, ma il provvedimento è stato emanato solo con diversi giorni di ritardo. Inoltre, la comunicazione alla cittadinanza è avvenuta in modo ritenuto da molti anomalo: la pubblicazione è passata esclusivamente sulla pagina Facebook del Comune, senza l’attivazione di sistemi di allerta più immediati (ad esempio l’alert), senza un avviso chiaro sul sito istituzionale e senza indicare esplicitamente i valori alterati nel testo principale dell’avviso. I parametri sono comparsi infatti soltanto all’interno di un commento a un post. Particolare del tutto anomalo per una comunicazione di siffatta importanza e rilievo in ordine alla salute pubblica.

Proprio su questi aspetti – tempi dell’ordinanza e modalità di comunicazione – diversi cittadini e consiglieri hanno chiesto spiegazioni durante il consiglio comunale aperto. Su questo punto, tuttavia, l’amministrazione non ha fornito risposte ritenute soddisfacenti da parte di chi ha sollevato le criticità. Si è fatto accenno a comunicazioni e interlocuzioni verbali con l’ASP, modalità e circostanze che non sono verificabili e di certo inusuali.

Nel corso della seduta, l’opposizione – nell’interesse dei cittadini – ha inoltre sollevato alcune questioni strutturali legate alla gestione del sistema idrico, indicando la necessità di correttivi concreti per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Tra i temi evidenziati figurano l’autorizzazione e la regolarizzazione delle sorgenti utilizzate per l’approvvigionamento idrico, la corretta gestione dei flussi dell’acqua nella rete, la presenza di feci di animali nei pressi delle sorgenti e il ricorso a personale tecnico qualificato capace di affrontare in modo adeguato le criticità del sistema.

Secondo quanto emerso nel dibattito, la gestione dell’acqua potabile richiede competenze tecniche specifiche e un’organizzazione efficiente, soprattutto quando sono in gioco aspetti che riguardano direttamente la salute pubblica. In questo senso si può osservarvare che in un comune che investe risorse significative per promuoversi come “Città Creativa Unesco per la Gastronomia”, non dovrebbe rappresentare un problema garantire anche il ricorso a straordinari o a personale tecnico competente per assicurare una gestione corretta del servizio idrico nell’interesse dei cittadini.

La vicenda assume inoltre un risvolto politico. Nel corso del dibattito è stato ricordato come nel gennaio 2017, per una situazione di contaminazione considerata molto meno grave, esponenti dell’attuale amministrazione avessero rivolto un duro attacco all’allora sindaco proprio sulla gestione dell’emergenza idrica e sulla comunicazione alla popolazione.

Un confronto che oggi porta alcuni osservatori a interrogarsi su due possibili letture: se quell’attacco fosse stato allora eccessivamente fazioso oppure se oggi non si stia valutando con la dovuta attenzione come gestire una questione che riguarda direttamente la salute pubblica.

Al momento la situazione resta sotto monitoraggio. I nuovi campionamenti effettuati nelle ultime ore dovranno stabilire se gli interventi realizzati abbiano effettivamente migliorato i parametri dell’acqua e consentito la revoca dell’ordinanza.

Chi non ha potuto seguire il confronto può rivedere integralmente il consiglio comunale aperto sulla piattaforma YouTube, dove è disponibile la registrazione della seduta.