“Acqua Geraci, Armonia Siciliana”: la nuova campagna che rende omaggio a Palermo e alla Sicilia

È un tributo visivo ed emozionale alla bellezza di Palermo e all’anima della Sicilia la nuova campagna pubblicitaria di Acqua Geraci, storico marchio di acqua minerale naturale dal 1991. Uno scorcio della città, dominato da cupole barocche e dal profilo maestoso di Monte Pellegrino, diventa il cuore narrativo di un racconto che intreccia paesaggio, cultura e identità.

L’immagine simbolo della campagna cattura uno dei panorami più suggestivi del capoluogo siciliano: in primo piano la grande cupola maiolicata della Chiesa del Gesù o di Casa Professa, tra le più riconoscibili del centro storico; sullo sfondo, la cupola della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini e il profilo inconfondibile di Monte Pellegrino, definito da Goethe “il promontorio più bello del mondo”. L’insieme restituisce un’immagine potente e armoniosa della città di Palermo, sospesa tra mare, storia e architettura monumentale.

Al centro della scena, una donna in abito rosso osserva la città dall’alto, tenendo in mano un bicchiere d’acqua: un gesto semplice che diventa simbolo di purezza, contemplazione e appartenenza. Accanto, la bottiglia Geraci si staglia trasparente contro il blu del cielo e del mare, quasi a voler riflettere e custodire i colori della Sicilia.

Il claim “Acqua Geraci, Armonia Siciliana” sintetizza il senso dell’intera campagna: non solo promuovere un prodotto, ma raccontare un territorio. L’acqua diventa metafora di equilibrio e autenticità, elementi che da sempre caratterizzano la cultura siciliana e il suo patrimonio artistico e paesaggistico. L’obiettivo è rafforzare il legame tra il brand e le proprie radici, valorizzando l’identità siciliana come elemento distintivo e competitivo.

Con questa iniziativa, Acqua Geraci rinnova il proprio impegno nel promuovere un’immagine positiva e contemporanea della Sicilia: una terra di armonie, contrasti e straordinaria bellezza, di cui Palermo rappresenta una delle espressioni più alte e riconoscibili nel mondo.