Acqua, metalli e comunicazione confusa a Castelbuono: che rischi per i cittadini?

Una locandina ordinata, colori rassicuranti, icone chiare. Ma dietro la grafica pulita dell’“Avviso alla cittadinanza” pubblicato ieri si è aperta una giornata di forte tensione sul fronte idrico. Il messaggio diffuso sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Castelbuono invita i residenti del centro urbano, nelle zone interessate da sospensione pomeridiana o serale dell’erogazione, a utilizzare l’acqua esclusivamente per uso sanitario. Per gli altri quartieri, dove l’acqua viene erogata 24 ore su 24, nessuna limitazione.

Il problema è che quel “centro urbano” non è mai stato tradotto in un elenco preciso di vie. E quando si parla di salute pubblica, la genericità non è un dettaglio: è una responsabilità mancata. Nel giro di poche ore la pagina Facebook istituzionale è stata sommersa da commenti. Cittadini che chiedono quali strade siano coinvolte. Altri che domandano da quanto tempo i valori siano fuori parametro. Qualcuno chiede cosa fare con l’acqua già accumulata nei serbatoi domestici. Altri ancora si interrogano sull’acqua utilizzata nei giorni precedenti per cucinare o lavare alimenti.

Solo nei commenti si è appreso che nel serbatoio di Pontesecco i valori di alcuni metalli risultavano oltre i limiti consentiti e che si tratterebbe di ferro e alluminio. Ma non sono stati pubblicati i dati analitici completi, né le concentrazioni rilevate, né il confronto puntuale con i parametri normativi. E soprattutto non è stato chiarito il quadro tecnico complessivo. Pontesecco rifornisce una parte significativa del centro abitato. La domanda allora diventa inevitabile: il problema nasce a monte o all’interno del serbatoio stesso?

Se le sorgenti che alimentano la rete sono state “escluse”, come è stato dichiarato, significa che l’anomalia potrebbe essere legata al serbatoio o alla rete di distribuzione? Si tratta di un fenomeno di ossidazione interna, magari dovuto a depositi accumulati nel tempo? C’è stata una variazione improvvisa dei flussi che ha smosso sedimenti? Oppure un’interazione chimica dovuta a cambiamenti nella composizione dell’acqua grezza?

E ancora: le precedenti torbidità registrate nelle settimane scorse potrebbero aver avuto un ruolo? Un sistema sottoposto a continui “apri e chiudi” può generare squilibri nei parametri? La manutenzione dei serbatoi e delle condotte è stata effettuata con regolarità documentata? Sono interrogativi tecnici, non polemici. Ma in assenza di una relazione ufficiale dettagliata, restano sospesi.

La comunicazione si è così spostata dai canali istituzionali ai botta e risposta social, alimentando ansia e confusione. In molti hanno scritto che “non si può scherzare sulla salute delle persone”. Altri hanno invocato un’ordinanza con l’elenco dettagliato delle vie interessate. C’è chi segnala che in alcune contrade l’acqua non è mai tornata limpida dal precedente episodio di torbidità. Chi chiede come garantire l’approvvigionamento per gli animali. Chi si domanda se i depuratori domestici offrano garanzie sufficienti contro ferro e alluminio. In un contesto già segnato da disservizi, l’assenza di informazioni tecniche tempestive ha pesato più dell’allarme stesso. Perché un’emergenza può essere gestita. L’opacità comunicativa no.

È stato annunciato un abbuono di 15 giorni sui consumi idrici come ristoro per la non corretta erogazione. Un segnale che però non scioglie i nodi centrali: da quando il problema era noto? Quando sono stati effettuati i primi campionamenti? Perché le analisi non sono state pubblicate contestualmente all’avviso? E soprattutto: qual è la reale origine dell’anomalia registrata a Pontesecco?

Resta infine il nodo più delicato: quali rischi concreti corrono i cittadini? In generale, ferro e alluminio, se presenti in concentrazioni superiori ai limiti di legge, non sono associati a effetti acuti immediati nella maggior parte dei casi, ma possono rendere l’acqua non idonea al consumo e alterarne qualità, sapore e sicurezza percepita. Tuttavia il problema cambia se l’esposizione si prolunga nel tempo, se i valori sono significativamente oltre soglia o se coinvolgono soggetti più vulnerabili come bambini, anziani, donne in gravidanza o persone con patologie renali. Senza dati ufficiali sulle concentrazioni rilevate e sulla durata dell’anomalia, è impossibile per i cittadini valutare serenamente il livello di rischio reale. Ed è proprio questa incertezza – più ancora dei metalli – a generare preoccupazione: quando manca un quadro tecnico chiaro, ogni dubbio diventa paura e ogni rassicurazione resta sospesa. Quando si parla di acqua potabile non si tratta di un semplice disservizio. Si parla di un bene primario, di salute collettiva, di fiducia tra istituzioni e comunità. L’acqua potrà anche rientrare nei parametri nel giro di 24 ore. La chiarezza, invece, dovrebbe essere immediata.