Acqua potabile, la Costituente presenta una nuova interrogazione: “Serve chiarezza su qualità dell’acqua e gestione del servizio”

Il gruppo consiliare “Costituente per la Castelbuono di Domani” ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta rivolta al sindaco e alla Giunta comunale sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e sullo stato di attuazione della deliberazione approvata dal Consiglio comunale il 20 aprile 2026 per rafforzare il monitoraggio della rete idrica, la trasparenza amministrativa e la tutela della salute pubblica.

L’atto, sottoscritto dai consiglieri Annunziata Cangelosi, Lorenzo Aquilino, Maria Ippolito e Nicola Raimondo, richiama le analisi effettuate tra aprile e giugno 2026, che, secondo quanto riportato nell’interrogazione, avrebbero evidenziato in diversi punti della rete la presenza di batteri coliformi ed Escherichia coli, oltre a valori di alluminio superiori ai limiti di legge e a ripetuti episodi di torbidità dell’acqua. I consiglieri ricordano inoltre che analoghe criticità si sarebbero già verificate negli anni precedenti, con numerosi superamenti dei limiti relativi ad alluminio e ferro.

Nel documento viene evidenziato come i risultati delle analisi, pur essendo disponibili da tempo, non sarebbero stati comunicati tempestivamente alla cittadinanza e come non risulterebbero rese pubbliche informazioni sullo stato di attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale. Per questo motivo la Costituente chiede all’Amministrazione di chiarire le ragioni della mancata informazione, le cause tecniche delle contaminazioni riscontrate e gli interventi programmati per eliminarle definitivamente.

L’interrogazione domanda inoltre quali azioni siano state concretamente realizzate in esecuzione della deliberazione del 20 aprile, con particolare riferimento alla manutenzione della rete idrica, alla regolarizzazione delle sorgenti, alla tutela delle aree di salvaguardia e alle misure che il Comune intende adottare per garantire una maggiore trasparenza e un’informazione tempestiva sulla qualità dell’acqua distribuita ai cittadini. Di seguito l’interrogazione: