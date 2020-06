Acqua tirata dal fiume e spesa con la macchina del Comune, da Tumminello nuove accuse sulla gestione comunale

Precipita verso lo scontro aperto il dibattito politico a Castelbuono i cui protagonisti non si risparmiano alcun tipo di colpo.

Compatti sindaco e maggioranza nei giorni scorsi avevano parlato di sorprese e di ripercussioni politiche quando le recenti indagini (l’inchiesta sull’affidamento cimiteriale) saranno concluse e di sciacallaggio da parte dell’opposizione con” verità su chi ha utilizzato la pubblica amministrazione per promuovere altri affari e interessi particolari”.

A sua volta Tumminello interviene replicando con accuse circostanziate e proposte anti crisi.

In particolare, l’ex sindaco con un video diramato sui social ha sollevato al primo cittadino la questione acqua, ricordando alcuni passaggi cruciali sulla gestione delle sorgenti a Castelbuono.

Infatti, ha ricordato che nella scorsa amministrazione, quando c’è stato il problema dell’acqua, l’opposizione è andata in caserma sollecitando il problema delle forze dell’ordine.

Ora, invece, il problema è decisamente più grave perché “il comune prende l’acqua direttamente dal fiume e la fa bere ai cittadini anche quando non andava bene”.

Un altro passaggio riguarda invece l’uso personale della macchina comunale con la quale il sindaco sarebbe andato a fare la spesa, dimostrando la mancanza del necessario rigore nella gestione e nell’uso della cosa pubblica e comune.

Tumminello ritorna poi sulla questione dell’abolizione di parcheggi a pagamento in favore del disco orario e sulla TARI il cui pagamento dovrebbe essere sospeso o posticipato con una decisione del consiglio comunale e non con una lettera inviata dal sindaco agli esercenti.

Infine, propone di togliere addizionale Irpef del comune, come dalla maggioranza promesso in campagna elettorale e cioè di far pagare meno tasse ai cittadini, di dare un contributo agli operatori economici che hanno avuto un danno incredibile dall’emergenza covid-19 e poi suggerisce di fare lavorare tutti quelli che hanno bisogno dopo averli selezionati a seguito di avviso pubblico e creazione di apposita una graduatoria.