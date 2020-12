Acquisti sicuri alla Mondadori Barreca Castelbuono: ISANITY il primo purificatore d’aria che elimina il 99% di virus e batteri

(Riceviamo e pubblichiamo) – Al Mondadori Point di Castelbuono entri, gironzoli e acquisti in tutta sicurezza grazie all’innovativo sanificatore di aria e superfici, targato Nasa. ISANITY è la novità che, figlia dell’emergenza Covid, igienizza e protegge ogni tipo di ambiente e superficie.

La tecnologia di nuova generazione (ISTPCO) di ICA System, azienda leader nella fornitura e nella produzione di soluzioni per la pulizia professional è frutto di un costante studio e sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per la salute e la sicurezza delle persone.

ISANITY, prodotto innovativo che ha lo scopo si eliminare batteri e virus fino al 99%, nasce da una ricerca durata un decennio in Aerobiologia e in Biotecnologia. Questo sistema di sanificazione, che arriva direttamente dai laboratori aereospaziali della NASA, utilizza un’avanzata ossidazione fotocatalitica. Tecnologia oltretutto che non si basa sull’uso di filtri o purificatori, ma sulla produzione di una coltre di ossidanti che sanificano le superfici e l’aria eliminando gli inquinanti.

I risultati sono immediati: dopo poche ore dall’utilizzo di iSANITY la concentrazione di aero allergene cala drasticamente, lasciando le aree e le superfici sanificate riducendo la diffusione di malattie virali, di cov (composti organici volatili), allergeni, acari, cattivi odori, batteri e virus fino al 99%. Oltre a essere innovativo, questo processo è anche del tutto naturale e assomiglia molto all’effetto di un temporale, rendendo così l’aria e le superfici sanificate.

ISANITY è la dimostrazione del passo in avanti che ICA System ha fatto verso un concetto di prodotto innovativo, tecnologico e sostenibile che migliora e protegge la vita quotidiana delle persone in qualsiasi ambiente: dagli uffici, gli hotel, i mezzi pubblici e molto altro.

Dopo solo 15 minuti di utilizzo infatti, esplica la sua funzione di IGIENIZZAZIONE dell’aria e delle superfici sterminando agenti contaminanti come virus e batteri.

Certificato dal Ministero della Salute è l’unico sistema di “sanificazione” presente tra le attività commerciali di Castelbuono.

Per questo vi aspettiamo in negozio in tutta sicurezza per visionare, consultare ed acquistare i nostri prodotti al fine di soddisfare le vostre richieste in un luogo sanificato e tranquillo.

Mondadori Point Castelbuono