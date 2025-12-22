Acquisto del libro «Dizionario dei toponimi di Castelbuono e del suo territorio» di Massimo Genchi e Gioacchino Cannizzaro

A partire da oggi è possibile acquistare il Dizionario dei toponimi di Castelbuono e del suo territorio (350 pagine, con tre tavole a colori di grande formato), curato da Massimo Genchi e Gioacchino Cannizzaro.

Il volume, edito dal Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, fa parte della collana Dizionario Atlante dei Toponimi orali in Sicilia (DATOS) diretto dalla prof. Marina Castiglione.

Da oggi fino alla presentazione del libro, che si terrà a Castelbuono fra la fine di gennaio e i primi di febbraio, sarà possibile acquistare il volume al prezzo ridotto di € 20 (anziché al prezzo di catalogo di € 30) compilando il form qui sotto.

È prevista sia la consegna brevi manu presso la Tabaccheria De’ Paparoni alla Strata longa (a proposito di toponimi) sia la spedizione in piego di libri con spese a carico del destinatario. Le modalità di pagamento da effettuare in favore del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani verranno comunicate con la mail di conferma.

Per ogni altra richiesta di chiarimento scrivete a info@castelbuonolive.com. Grazie.