Addio a Salvino Russo, ultimo testimone del Castelbuono che inaugurò il campo sportivo nel 1951

La formazione del Castelbuono schierata sul campo Da destra Franco Lupo, seduto a terra Salvino Russo, Santo Cucco, e Prestianni Tommaso

(Di Tommaso Raimondo) – Il 26 luglio 1951, alle ore 17.30, giorno in cui l’Amministrazione Comunale di Castelbuono inagurò il campo sportivo, lui c’era ed era il calciatore più giovane. Salvino Russo, castelbuonese autentico, si è spento nei giorni scorsi alla bella età di 92 anni e con lui vanno via i racconti in viva voce di quegli anni.

Della emozione di vestire a soli 17 anni la maglia granata di Castelbuono e di essere immortalati insieme a tanti altri ragazzi nella foto storica che li ritrae all’esordio nel campo che poi negli anni sessanta, fu intitolato a Luigi Failla. Ci incontravamo ogni estate con Salvino Russo e sempre mi raccontava del suo sentirsi “visceralmente” castelbuonese; di quelle giovanili esperienze nel calcio madonita; di quei magnifici colpi di testa che lasciavano il segno nelle difese avversarie.Se ne è andato l’ultimo di quei ragazzi, ma i loro nomi restano scolpiti nella memoria del calcio castelbuonese. Dal giornale “Il Bancarello” i nomi dei protagonisti di quella memorabile partita di esordio: Bonomo II, Rosso I, Bonomo I, Raimondo, Mazzara, Schicchi, Cucco, Lupo, Lo Re, Russo II, Aiosa. Per la cronaca la partita si giocò contro il Campofelice e si concluse con il risultato di 5-0 in favore del Castelbuono.