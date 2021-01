Aeroviaggi seleziona 500 persone per i suoi resort: il recruiting si fa on line

La catena alberghiera Aeroviaggi si affida alla piattaforma integrata di CVing per selezionare le oltre 500 nuove figure professionali che andranno a comporre il suo team per la stagione estiva 2021

La catena alberghiera Aeroviaggi si affida alla piattaforma integrata di CVing per selezionare le oltre 500 nuove figure professionali che andranno a comporre il suo team per la stagione estiva 2021. Le figure ricercate entreranno a far parte dello staff di animazione, di cucina, di sala, ma si ricercano anche addetti al bar, al ricevimento e camerieri ai piani. La piattaforma, che si integra perfettamente alla sezione Lavora con noi del portale Aeroviaggi – dice la catena alberghiera – permette agli aspiranti candidati di registrare e caricare sulla piattaforma CVing, anche direttamente dal proprio smartphone, un breve video colloquio on demand, affinché sia visionato e valutato direttamente dal team di HR di Aeroviaggi.

Il colloquio online prevede la risposta a 5 domande video che il team di HR sottopone a tutti i candidati per quel determinato ruolo: le domande si sbloccano una alla volta, e quando la prima appare sullo schermo il candidato ha 30 secondi di tempo per prepararsi, dopodiché parte la registrazione della risposta, che dura massimo un minuto. I video colloqui registrati vengono caricati in automatico nella pagina della piattaforma dedicata al recruiter che li consulta per una valutazione conclusiva.

Per presentare la propria candidatura per le diverse posizioni aperte, è necessario collegarsi al portale Aeroviaggi al link: http://bit.ly/Aeroviaggi.

L’articolo completo su repubblica.palermo.it