“Affidarsi”| Conferenza sul tema dell’affido familiare, per una campagna informativa e di sensibilizzazione

Sabato 10 giugno, presso il Centro Sud (Chiesa del Crocifisso), la Cooperativa Sociale “Amanthea”, in collaborazione con l’Associazione Padre Lorenzo Marzullo, l’Amministrazione Comunale e il Centro Polis, ha organizzato una conferenza sull’importante tema dell’affido familiare.

Relatori della conferenza sono stati la dott.ssa Maria Giovanna Picone, assistente sociale, il dott. Giorgio Mastrilli, psicologo, il dott. Angelo Barretta, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore. Tali figure operano tutte all’interno della Cooperativa Amanthea, facente capo al Distretto Socio Sanitario n. 33.

Le tematiche affrontate sono state diverse: dalle principali normative nazionali sull’affido, alle normative della Regione Sicilia, e, infine, agli aspetti più specifici dell’affido familiare.

In particolare, è stata posta l’attenzione su cos’è l’affido familiare, quali sono le modalità in cui esso si può articolare, (cioè le diverse tipologie di affido), quali sono le figure coinvolte, perché è importante l’affido familiare.

L’associazione Padre Lorenzo Marzullo ha accolto ben volentieri la proposta di collaborazione che ci è arrivata dalla Cooperativa, proprio per il significato umano che l’affido familiare assume.

Esso è infatti un’esperienza di amore incondizionato tra le parti coinvolte.

Dalle parole dei relatori, infatti, e soprattutto da una testimonianza diretta di una famiglia che ha vissuto e continua a vivere questa esperienza, abbiamo appreso come l’affido sia un’esperienza educativa che mette in movimento tutta la famiglia, insegnando a guardare con occhi nuovi il rapporto filiale, e quanto questa esperienza sia positiva ed educativa per le famiglie affidatarie, che attraverso questa avventura possono imparare uno sguardo più umano e più vero su di sé e sul compito della famiglia.

Associazione Padre Lorenzo Marzullo