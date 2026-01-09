Agata Fiasconaro protagonista a “Boss in Incognito” su Rai 2

Agata Fiasconaro, Brand Manager figlia del pasticcere Nicola, sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Boss in Incognito, in onda lunedì 12 gennaio alle 21:20 su Rai 2. Il docu-reality, tra i più seguiti del palinsesto Rai, racconta le storie di imprenditori che scelgono di mettersi in gioco lavorando sotto mentite spoglie accanto ai propri dipendenti, per osservare da vicino dinamiche, criticità e valori dell’azienda.

Nel corso della puntata, Agata Fiasconaro affronterà l’esperienza tipica del format: una settimana immersa nelle attività quotidiane dell’impresa, assumendo una falsa identità per non farsi riconoscere. Un percorso che permette di guardare il lavoro con occhi diversi, valorizzando il ruolo dei collaboratori e il capitale umano che sostiene l’azienda.

Boss in Incognito si conferma così un racconto televisivo capace di unire intrattenimento e testimonianza sociale, mostrando il lato umano dell’imprenditoria italiana e il rapporto, spesso complesso ma fondamentale, tra chi guida un’impresa e chi ne rappresenta il cuore operativo.

L’appuntamento è per lunedì 12 gennaio, in prima serata su Rai 2.