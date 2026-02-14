Aggiornamento della Costituente sul tavolo tecnico SP9

Come anticipato, aggiorniamo i cittadini sul tavolo tecnico con Città metropolitana di Palermo e l’impresa appaltatrice dei lavori della SP9, voluto dal sindaco di Isnello Catanzaro. All’incontro erano presenti anche le due forze di Minoranza consiliare di Isnello e Castelbuono.Dalle comunicazioni che il sindaco Catanzaro ha dato nel video pubblicato ieri prendiamo atto che:

1.⁠ ⁠ormai la SP9 è definitivamente chiusa affinché i lavori possano proseguire in sicurezza e celermente perché l’impresa, dopo le intemperanze di alcuni cittadini esasperati, ha preteso l’applicazione dell’ordinanza di chiusura;

2.⁠ ⁠non è più possibile realizzare la bretella perché i proprietari del fondo privato non hanno dato la loro disponibilità, e non pare che ci sia la volontà di valutare la possibilità di un intervento autoritativo che superi il diniego dei privati.Inoltre la chiusura della SP54 nel tratto fra Isnello e il bivio di Gibilmanna per caduta massi ha ulteriormente aggravato la situazione viaria.

Il sindaco Catanzaro ha assicurato che a breve dei rocciatori verificheranno se il masso caduto è un evento occasionale o c’è reale pericolo che il fenomeno si ripeta. Oggi quella strada non è percorribile e chi elude l’ordinanza, pubblicata sul sito del Comune di Isnello, lo fa a suo rischio e pericolo.L’unica strada percorribile in questo momento è la Collesano-Campofelice. A questo punto, dal momento che la strada per raggiungere Isnello si allunga di parecchio, bisogna trovare soluzioni. Primo fra tutti comunicazioni ufficiali in tempo reale, con apposita cartellonistica e informazioni sul sito istituzionale dei comuni di Isnello e Castelbuono, per non lasciare i pendolari nel limbo di un vuoto informativo che aggrava la situazione.Nell’intenzione di una leale e propositiva collaborazione, con il solo obiettivo del benessere dei cittadini, abbiamo fatto delle proposte che qui vogliamo riportarvi. È evidente che noi non siamo gli amministratori per cui le nostre proposte devono essere valutate e realizzate da chi oggi ha in mano l’amministrazione attiva, ai quali comunque offriamo la nostra collaborazione.Le nostre proposte sono state:

1.⁠ ⁠un tavolo di confronto con i rappresentanti dei lavoratori pendolari, i dirigenti delle scuole, i rappresentanti degli studenti, insomma tutte le categorie coinvolte affinché chi vive in prima persona il disagio possa dare il suo contributo;

2.⁠ ⁠interlocuzione con la SAIS per l’istituzione di nuove corse dedicate e istituzione di un servizio navetta, al fine di limitare i disagi durante il periodo di chiusura;

3.⁠ ⁠aggiornamento quindicinale con l’impresa appaltatrice che ha dichiarato la sua disponibilità in tal senso.È bene aggiungere che già ai primi di novembre, Gianpiero Caldarella, consigliere comunale di Isnello, e Antonino Randazzo, consigliere M5S di Città metropolitana di Palermo, avevano inviato una nota in cui proponevano la sistemazione per circa 2,5 km una vecchia carrettiera, attualmente percorribile solo con fuoristrada, che parte da contrada Lanziria (a circa 4 km da Castelbuono) e arriva nei pressi del depuratore comunale di Isnello. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di una strada che arriva a Gibilmanna ma solo dopo che si sarà risolto il problema della caduta massi. Si tratta di alternative che andranno valutate attentamente.

Di sicuro, un ritardo nella pianificazione di soluzioni che potessero alleviare i disagi c’è stato e queste valutazioni andavano fatte mesi addietro. Non possiamo però non rilevare la superficialità di chi ha approvato il progetto senza prevedere soluzioni alternative visto che si trattava di chiudere una strada largamente trafficata da pendolari, oltre che essere una importante via di comunicazione turistica. Oggi l’ex provincia, responsabile di questa imperdonabile omissione, rimane inerte e non indica soluzioni.

Ma oggi non è il momento delle recriminazioni. Oggi dobbiamo stare uniti per cercare soluzioni di fronte a un disagio che, alla fine, porterà ad avere una strada sicura che è un grande beneficio per la collettività.