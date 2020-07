Marianna è una donna meravigliosa di 39 anni, moglie, madre di due bambini bellissimi di 3 e 5 anni, sorella, figlia, cugina, amica preziosa.

Sempre sensibile verso le necessità degli altri e pronta ad aiutare tutti.

Da un anno sta combattendo contro un linfoma non Hodgkin al quarto stadio.

Ha bisogno di cure specifiche che sono molto difficili da trovare e molto costose.

Questi fondi ci servono al più presto per poter avere delle valutazioni da centri all’avanguardia e ci aiuteranno ad accedere a cure non diversamente accessibili.

La situazione è molto urgente, aiutaci ad avere la possibilità di continuare questa battaglia e coltivare la speranza di guarigione.

Marianna:

“Oggi vi chiedo di aiutarmi a fare tutto ciò che è possibile per vedere la parola GUARIGIONE alla fine di questo percorso così difficile che io con tutta la mia famiglia stiamo ancora affrontando. Purtroppo la mia situazione continua a complicarsi ma complicato non è impossibile e se l’accesso a determinate terapie mi è reso difficoltoso per i costi da affrontare, ecco io non mi voglio vergognare a chiedere aiuto. Perché voglio guarire, invecchiare con mio marito e crescere i miei due piccoli grandi amori. Perciò vi chiedo di sostenermi secondo le possibilità di ognuno di voi Consapevole anche che dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo.”

AIUTIAMO MARIANNA