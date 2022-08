Al chiostro di San Francesco presentazione del libro “a Cavallo” di Vincenzo Raimondi

Ascolta l'articolo

Martedì 16 Agosto 2022 alle ore 18:30, presso il Chiostro di San Francesco, Sandro Morici e Rosario Mazzola, insieme all’autore Vincenzo Raimondi, presenteranno il libro “A Cavallo”. Il libro racconta e documenta come i cavalli, i muli e gli asini siano stati importanti per la crescita sociale ed economica della nostra comunità. Questi animali sono stati, e ancora oggi rimangono essenziali per la crescita ed il supporto lavorativo delle nostre famiglie, dei nostri nonni, dei nostri padri che si sono avvalsi del loro contributo per portare avanti le attività che hanno permesso loro di dare un futuro alle proprie famiglie. Sappiamo come questi animali venivano utilizzati dagli agricoltori, dai pastori, dagli artigiani e dai commercianti per svolgere la loro attività, e sappiamo l’importanza che ha avuto il rapporto che si instaurava tra queste pazienti ed instancabili creature e le famiglie che le accudivano.

Castelbuono oggi, con questo libro e questa presentazione, rende omaggio a degli animali che sono stati parte essenziale del paesaggio dei borghi italiani, nonché parte essenziale della storia economica del nostro paese, e intende sottolineare l’importanza dell’utilizzo degli stessi in questa stagione sociale sia per la raccolta differenziata, l’onoterapia (gli asini), il trekking, la pet-terapy (i cavalli e i muli).

Il Sindaco ritiene doveroso dedicare questo libro a coloro i quali oggi, con affetto e rispetto e senza sfruttamento, impiegano questi animali nelle loro attività.