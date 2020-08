Al Chiostro di San Francesco presentazione del libro “A conti fatti” di Franco Bernabè

Il Consiglio di Biblioteca e la redazione del periodico “Supra u ponti” vi danno appuntamento per martedì, 18 agosto, alle 18.30, al Chiostro di S. Francesco, a Castelbuono, per la presentazione di “ A conti fatti. Quarant’anni di capitalismo italiano”.

Del libro di Franco Bernabè, pubblicato in giugno da Feltrinelli , discuteranno Giuseppe Oddo, che ha curato l’opera, e Nino Amadore, corrispondente Dalla Sicilia de “ Il Sole 24 Ore”.

Bernabè è stato amministratore delegato di Eni e Telecom Italia, due tra i principali gruppi italiani quotati in Borsa, e oggi è presidente di Cellnex, il più importante operatore indipendente europeo di infrastrutture di telecomunicazioni mobili. Manager riconosciuto a livello internazionale, è stato tra i protagonisti della stagione delle privatizzazioni e ha, tra l’altro, partecipato come amministratore indipendente al Consiglio di Petrochina, una delle maggiori società petrolifere cinesi.

Oddo è stato inviato de “ Il Sole 24 Ore” e oggi collabora con “Business Insider Italia” e con “ L’ Espresso “.nato a Castelbuono, vive e lavora a Milano dal 1978. E’ autore di vari saggi di inchiesta su temi economico- finanziari e industriali.