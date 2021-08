Al Festival di Cefalù Ugo Pagliai, Leo Gullotta, Massimo Dapporto e Beppe Carletti

Al Festival di Cefalù Ugo Pagliai, Leo Gullotta, Massimo Dapporto e Beppe CarlettiGli attori Ugo Pagliai, Leo Gullotta, Massimo Dapporto e il cantante Beppe Carletti, leader storico del Nomadi, sono tra i partecipanti del Festival del Cinema di Cefalù che prende avvio oggi e andrà avanti fino alla vigilia di ferragosto.

I tre attori e il noto cantante sono fra gli attori dei cinquanta film che saranno proiettati on line, per motivi legati al covid, a un pubblico di oltre tremila persone di tutto il mondo. La prima serata, oggi alle ore 21:00, si apre con il nuovo film di Lia Beltrami la regista che nel 2017 ha ricevuto il Leone d’Oro per la Pace a Venezia. La giuria del Festival sceglierà il film vincitore del Festival a cui sarà assegnato il “Drago 2021”.

Nella stessa serata di oggi saranno proiettati i documentari “Vaccari” dell’avellinese Michele Melchionda, “Antarcicta” del bulgaro Jivko Konstantinov e “La Madre” della vietnamita Doan Hong Le. Ognuna delle otto serate sarà dedicata ad un personaggio dello spettacolo. La prima, quella di stasera, è dedicata a Gigi Proietti che è scomparso lo scorso 2 novembre.