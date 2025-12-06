Al “Giardino di Venere” la giornata gourmet del Consolato di Sicilia a Castelbuono

Domenica 30 novembre i Confrères e le Consœurs del Consolato di Sicilia hanno vissuto una giornata tra cultura e buona tavola a Castelbuono. Il programma, organizzato dal Console Salvatore Calderone insieme ad Angela Cascio Fundarò, ha previsto la visita al Castello dei Ventimiglia e al Museo naturalistico Minà Palumbo, con un percorso tra storia medievale, natura e ricerca scientifica sulle Madonie.

La giornata si è conclusa con un pranzo al ristorante “Giardino di Venere”, dove i partecipanti hanno degustato piatti della tradizione castelbuonese, tra cui agnolotti al brasato e la tipica “Testa di turco”, accompagnati da vini delle cantine Tasca d’Almerita e Marchesi di Barolo. Ottima l’organizzazione logistica e clima conviviale, per un’esperienza apprezzata che ha saputo unire territorio, cultura e gastronomia.