Al municipio conferenza stampa sulle motivazioni della candidatura di Castelbuono come Città Creativa UNESCO

Il 5 luglio 2023 alle ore 19:00, presso la Sala “Vincenzo Carollo” del Municipio di Via S. Anna 25, si terrà una conferenza stampa alla presenza del Sindaco, del Dr. Boscarino, CEO di BIA srl e della consulente Ing. Adriana Scancarello.

Durante la conferenza verranno rappresentate le motivazioni che hanno portato alla candidatura come Città Creativa UNESCO e verranno approfondite le ragioni che non hanno permesso al Comune di Castelbuono di superare il vaglio della Commissione UNESCO Nazionale. Sarà un’occasione per dialogare con i portatori d’interesse, i cittadini e le forze sociali ed economiche riguardo a questo progetto.