Al Museo Civico “Caro amico ti scrivo”. Laboratorio educativo per tutti a partire da 12 anni

A cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione Museo Civico e con la partecipazione di Francesco Bellina, fotoreporter 18 dicembre 2022 ore 11.00-13.00

“Caro amico ti scrivo” è un laboratorio educativo pensato per tutti, a partire dai 12 anni, attorno alla mostra La fine del viaggio del foto reporter Francesco Bellina e a cura di Laura Barreca che lo scorso 20 novembre si è inaugurata al Museo Civico di Castelbuono nella Sala delle Ex Scuderie.

Il tema del viaggio ha attraversato la letteratura nei secoli e in tutte le latitudini, caratterizzandosi in modo sempre nuovo, in linea con il tempo e con la visione del mondo contingente. Oggi il tema del viaggio è strettamente connesso alla questione dei migranti, in fuga da realtà complesse e tormentate che cercano un luogo migliore per vivere una vita dignitosa.

Il Museo Civico, ospitando il progetto fotografico di Francesco Bellina, intende offrire un’opportunità di approfondimento, per affinare lo sguardo su una questione che non trova facilmente spazio nei luoghi che si occupano di narrazione del presente. Le opere fotografiche di Francesco Bellina immortalano luoghi, architetture, volti, situazioni che cercano di cogliere e raccontare le storie dietro ad ogni soggetto. Dietro ogni immagine, spesso mortificata dall’uso massivo che ne fanno i media, ci sono le persone, con la loro umanità, fragilità, paure, speranze e ambizioni.

Il laboratorio educativo partirà dal racconto che lo stesso Francesco Bellina potrà restituirci, che accompagnerà il lavoro didattico ideato e curato dalla responsabile del Dipartimento Educativo Stefania Cordone.

Il lavoro sarà centrato sul potere della narrazione per realizzare delle cartoline che raccontino il viaggio condiviso. Le cartoline rappresentano uno spazio di connessioni possibili, un luogo di dialogo e di condivisione di sguardi, esperienze e valori.

INFORMAZIONI

L’evento è a partecipazione gratuita ed è pensato per tutti, dai 12 anni in su, con prenotazione obbligatoria al numero 3519002555 oppure scrivendo una email a educazione@museocivico.eu indicando nome, cognome ed età del partecipante.