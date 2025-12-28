Al Museo Civico Culinaria. Pratiche all’aria aperta. Presentazione del Manifesto di Massimo Ricciardo
Il Museo Civico di Castelbuono ospita lunedì 29 dicembre alle ore 15.00 la presentazione del Manifesto Culinaria. pratiche all’aria aperta di Massimo Ricciardo, pubblicato da Kunstverein Milano publishing, alla presenza dell’artista e di Maria Rosa Sossai, responsabile dei Progetti Partecipativi del Museo Civico di Castelbuono.
L’incontro si inserisce nel percorso di collaborazione tra il Museo Civico di Castelbuono e il progetto Culinaria, pratiche all’aria aperta, vincitore dell’Italian Council 13 (2024) – ambito 3 – Grant, sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il Museo è partner del progetto sin dalle sue fasi di ricerca e sviluppo.
Culinaria è un progetto di ricerca artistica concepito come processo aperto, mobile e partecipato, che indaga il rapporto tra paesaggi naturali e spazi antropizzati attraverso pratiche culinarie effimere e architetture temporanee dedicate alla preparazione del cibo. Il fare culinario viene assunto come strumento di osservazione ecologica, capace di attivare saperi locali, pratiche tramandate oralmente e forme di relazione radicate nei luoghi. L’aria aperta non è semplice contesto, ma elemento attivo dell’esperienza, spazio di azione e di riflessione condivisa.
Nel corso del 2025, il progetto ha preso forma anche a Castelbuono attraverso una residenza dell’artista, svoltasi il 9 e 10 maggio, durante la quale Massimo Ricciardo ha realizzato un programma di attività partecipative insieme a Maria Rosa Sossai. L’indagine si è sviluppata a partire dalle caratteristiche geografiche e sociali del territorio, intrecciando osservazione diretta, ascolto e raccolta di pratiche culinarie, narrazioni e saperi locali. Durante la residenza l’artista ha visitato aziende agricole del territorio, il giardino di piante aromatiche del Museo Civico e l’Orto sociale di Palazzo Failla, coinvolgendo la Consulta Giovanile di Castelbuono in momenti di confronto e restituzione del progetto.
La presentazione del Manifesto rappresenta un momento di restituzione pubblica e di riflessione condivisa su un percorso che connette Castelbuono a una costellazione internazionale di luoghi e istituzioni partner, tra cui Cantieri d’Arte (Viterbo), Fondazione Ebbbio (Ebbio), Hochschule für angewandte Wissenschaften (Monaco), Kunstverein Milano e Future Farmer (San Francisco). Un progetto che promuove nuove modalità di incontro tra persone, territori e pratiche artistiche, nel segno di un’agire compatibile con le esigenze dell’ecologia.
Al termine dell’incontro sarà offerto vino caldo al profumo di agrumi a cura dell’azienda agricola Vanessa Cardui, in continuità con lo spirito conviviale e relazionale che attraversa l’intero progetto.
Progetto realizzato con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura, nell’ambito di Italian Council 13 (2024).
Caricamento articoli correlati...