Al Museo Civico un laboratorio sull’intelligenza artificiale per raccontare sé stessi attraverso creatività e tecnologia

Laboratorio educativo di scrittura creativa e sperimentazione visiva per ragazzi e ragazze

25 giugno – 16 luglio 2026

A cura di Stefania Cordone Responsabile Educazione

Museo Civico di Castelbuono

Nell’ambito del progetto Heaven+Earth, di John Sanborn e Ionee Waterhouse a cura di Laura Barreca, il Museo Civico di Castelbuono presenta Autonarrazioni nell’epoca dell’intelligenza artificiale, un laboratorio educativo a cura di Stefania Cordone Responsabile Educazione Museo Civico di Castelbuono dedicato all’esplorazione dei linguaggi creativi contemporanei e al rapporto tra identità e tecnologie digitali.

Rivolto a bambine/i e ragazze/i tra gli 8 e i 18 anni, il laboratorio propone un percorso in due incontri che intreccia scrittura creativa e sperimentazione visiva, guidando i partecipanti nella costruzione di autoritratti attraverso l’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale.

Le attività si sviluppano attraverso momenti progressivi di collage, scrittura immaginativa ed esercizi narrativi, accompagnati da spazi di riflessione individuale e collettiva. L’obiettivo è elaborare una rappresentazione del sé non puramente descrittiva, ma simbolica, evocativa e stratificata, capace di tradursi in un prompt strutturato: una forma di scrittura contemporanea che dialoga con l’AI.

Il laboratorio intende offrire strumenti per comprendere i linguaggi dell’intelligenza artificiale, sviluppare capacità narrative e descrittive e stimolare una riflessione critica sui processi di costruzione dell’identità nell’ambiente digitale, restituendo centralità all’atto creativo umano.

Il percorso si articola in due incontri distinti per fasce d’età (8–11 anni e 12–18 anni), con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni che si confrontano quotidianamente con contenuti generati dall’AI.

Calendario incontri



Giovedì 25 giugno, ore 15.30 – 17.30 → 8–11 anni

Giovedì 2 luglio, ore 15.30 – 17.30 → 8–11 anni



Giovedì 9 luglio, ore 15.30 – 17.30 → 12–18 anni

Giovedì 16 luglio, ore 15.30 – 17.30 → 12–18 anni

Sede: Museo Civico di Castelbuono

Numero massimo: 15 partecipanti

Prenotazioni: educazione@museocivico.eu

Evento realizzato nell’ambito del progetto Heaven+Earth di John Sanborn e Ionee Waterhouse a cura di Laura Barreca. Realizzato con il sostegno di PAC2025 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura