Al Museo Civico gli “Incontri con la Fotografia Contemporanea”

A cura di Valentina Bruschi,

Responsabile Ricerca Scientifica Museo Civico Castelbuono

Primo appuntamento: incontro con Carmelo Nicosia

giovedì 30 maggio ore 17.30

Sala del Principe

Evento gratuito

Il Museo Civico Castelbuono è lieto di presentare “Incontri con la Fotografia Contemporanea”, un ciclo di appuntamenti dedicati all’arte della fotografia contemporanea, curati da Valentina Bruschi.

Gli incontri si terranno nella Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia, sede del Museo, e offriranno l’opportunità di esplorare le opere e le visioni di alcuni dei protagonisti della fotografia contemporanea in Sicilia, alla scoperta di tendenze, tecniche e segreti dietro agli scatti sul paesaggio, sul contesto sociale e architettonico, sulla evoluzione della fotografia degli ultimi anni, anche alla luce dei cambiamenti tecnologici.

I quattro incontri con gli autori e le autrici coinvolti, sono aperti al pubblico e a tutti gli appassionati di fotografia, dagli studenti agli artisti, dai professionisti del settore agli amatori,

Calendario degli Incontri:

Giovedì 30 maggio – Carmelo Nicosia

Venerdì 14 giugno – Melo Minnella e Fabio Sgroi

Data da definire, luglio – Helga Marsala

Data da definire, agosto – Sandro Scalia

­

Carmelo Nicosia, oscuro chiarore

Carmelo Nicosia nasce a Catania nel 1960.

Laurea in Chimica Farmaceutica con una tesi sulla “Fotochimica degli elementi”. Fondatore della Scuola di Fotografia ABA CT nel 2008. Direttore Accademia delle Belli Arti Catania dal 2006 al 2012.Più volte consigliere di amministrazione nella medesima Accademia. Consulente fotografico di vari enti nazionali e internazionali. Tiene regolarmente corsi e seminari su “Analisi e Progettazione nella fotografia contemporanea”, con una specializzazione in Antropologia visuale, presso università e fondazioni, italiane e straniere. Dal 2000 è impegnato in numerosi progetti internazionali, editoriali ed espositivi a carattere socio antropologico, con particolare attenzione ai temi dell’identità, della memoria, dei fenomeni collettivi, al rapporto con la storia. Dal 2010 ha attivato il progetto Parola-Visione con il poeta Angelo Scandurra, con una serie di ricerche che analizzano il rapporto tra fotografia e scrittura. Carmelo Nicosia è considerato uno dei maggiori autori della nuova fotografia italiana, anello di congiunzione tra la tradizione socio antropologica e la ricerca nei nuovi media. Le sue opere sono conservate nelle più importanti collezioni italiane e straniere ed esposte in Europa e America. Direttore artistico della fondazione OELLE dal 2017 al 2023.Attualmente ricopre il ruolo di direttore della scuola di fotografia della accademia di belle arti di Catania. Insignito nel 2023 della Laurea Honoris Causa dalla ABA CATANZARO.