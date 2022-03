Al Museo Civico il laboratorio per bambini “totoro garden in viaggio: animazione a prova di natura”

Ascolta l'articolo

Vis à Vis – Educazione museale condivisa

totoro garden in viaggio: animazione a prova di natura

LABORATORIO GRATUITO SU PRENOTAZIONE PER BAMBINI/E DA 6 A 11 ANNI

a cura del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra, Roma

e Dipartimento Educazione Museo Civico di Castelbuono

DOMENICA 3 APRILE 2022 ORE 10.30

Museo Civico di Castelbuono

Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Domenica 3 aprile alle 10.30 il Museo Civico di Castelbuono in collaborazione con il Dipartimento educativo di Cinecittà presentano il laboratorio Vis à Vis – Educazione museale condivisa, il progetto nazionale che dà vita a una rete temporanea di scambio tra realtà pubbliche e private, ideato dal Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente degli Studios di Via Tuscolana, e del MIAC, il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema.

Il tema protagonista del laboratorio sarà quello della cura e dell’ambiente con un confronto sulle esperienze “verdi” all’interno dei progetti de L’Orto dell’Arte del museo siciliano e del Totoro Garden di Cinecittà, l’angolo verde degli Studios dedicato al protagonista del cartoon Ghibli.

Grazie a queste relazioni, nel rispetto dei patrimoni e delle identità specifiche di ciascun museo e spazio espositivo, prenderà forma il laboratorio didattico gratuito dedicato a bambini e bambine da 6 a 11 anni in cui cinema, arte, architettura, antropologia e ambiente dialogheranno insieme, sollecitando la creatività dei piccoli partecipanti.

Il team del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra e MIAC, attraverso un racconto animato, svelerà a bambini e bambine come è nato il giardino partecipato dedicato a Hayao Miyazaki nella Città del cinema, dell’amore del regista giapponese per l’invenzione di storie popolate da personaggi fantastici e spiriti della natura. Ispirati e protetti dal buffo Totoro, i piccoli partecipanti potranno confrontarsi con la reinvenzione di una narrazione da animare con la tecnica dello “stop motion” dedicata all’universo creativo del film Il mio vicino Totoro.

Il laboratorio è gratuito e aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria a educazione@museocivico.eu fino al raggiungimento del numero dei partecipanti, fino a un massimo di 20 bambini/e fino ad esaurimento posti.

Il mio vicino Totoro è un film d’animazione del 1988 scritto e diretto da Hayao Miyazaki; prodotto dallo Studio Ghibli e distribuito dalla Toho. Con Totoro il regista raccontava per la prima volta il mondo a lui più caro, quello dei bambini, in cui il dettaglio più insignificante rappresenta una grande scoperta e un sentiero poco battuto è l’inizio di una grande avventura. La storia, ambientata negli anni ’50, racconta l’indimenticabile estate vissuta dalle sorelle Satsuki e Mei (la prima di 11 anni e la seconda di 4), trasferitesi assieme al padre a Matsu no Gô, un piccolo villaggio di campagna circondato da foreste, campi coltivati, fiumi e molte risaie, lontanissimo dagli stereotipi del Giappone supertecnologico, per stare più vicine alla madre, ricoverata in ospedale per una malattia. La piccola Mei, dopo aver esplorato la casa e i dintorni, s’imbatte in un piccolo e curioso animaletto bianco con due buffe orecchie: seguendo le sue tracce, giunge ad un altissimo albero di canfora al cui interno vive Tororo, lo spirito dei boschi, una enorme creatura pelosa e morbida. Totoro si dimostrerà gentile con le due bambine e permetterà loro di ritrovarsi quando Mei, allontanatasi per portare un regalo alla madre, si perderà nel dedalo di stradine in mezzo al verde. Acclamato dalla critica e dal pubblico, il film ha vinto l’Animage Anime Grand Prix nel 1988, mentre l’anno seguente si è aggiudicato il premio nella categoria miglior film al Mainichi Film Concours. Il personaggio di Totoro è stato talmente apprezzato da essere in seguito utilizzato per il logo dello Studio Ghibli. Nel 2008 la rivista inglese Empire lo inserì al numero 275 della lista dei 500 migliori film della storia.

Si ringrazia Barbara Goretti, Responsabile del Dipartimento Educativo di Cinecittà si Mostra, Roma e tutti coloro che partecipano al progetto.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Dipartimento Educazione Museo Civico Castelbuono, Stefania Cordone

Luigi Ciotta, L’Orto dell’Arte

Attività gratuita e prenotazione obbligatoria scrivendo a: educazione@museocivico.eu