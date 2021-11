Al Museo F. Minà Palumbo un workshop sull’Abies Nebrodensis

Mercoledì 17 novembre 2021 – ore 10,30

Museo Francesco Minà Palumbo – Piazza San Francesco – Castelbuono

Sala Conferenze Michele Morici

Nel suo status di specie relitta, Abies nebrodensis rappresenta in modo emblematico gli effetti dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali; delle modificazioni dell’habitat e la conseguente perdita di biodiversità, Il progetto Life4fir (Life18 Nat/It/000164) oltre ad attuare strategie in situ ed ex situ per migliorare lo stato di conservazione della specie, intende invertire il declino demografico della sua popolazione.

Questo Workshop vuole coinvolgere e rendere partecipi amministratori locali, decisori, politici e manager sull’impatto ambientale, sociale e sulla gestione del territorio interessato dal progetto Life4fir.

PROGRAMMA10:30 Saluti

Mario Cicero – Sindaco di Castelbuono

Francesco Toscano – Direttore del Museo Naturalistico F. Minà Palumbo

Gandolfo Librizzi – Sindaco di Polizzi Generosa

Angelo Merlino- Presidente dell’Ente Parco delle Madonie

Mario Candore – Dirigente Generale Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale

Giovanni Salerno – Dirigente Generale Comando, Corpo Forestale Regione Siciliana

Salvatore Fiore – Presidente ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestale della Provincia di Palermo

Interventi

11:00 Roberto Danti (IPSP CNR) progetto Life4fir e le sue ricadute ambientali ed ecologiche

11;15 Rosario Schicchi (Unipa – Saaf) Strategie di conservazione di Abies nebrodensis

11:30 Maurizio Lambardi (IBE-CNR) «La conservazione ex situ dell’abete delle Madonie in banca del seme e in criobanca»

11:45 Peppuccio Bonomo (Ente Parco delle Madonie) Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul territorio

Segue il Dibattito e le Conclusioni dell’ Avv. On.le Salvatore Cordaro – Assessore Regione Sicilia Territorio ed Ambiente

on:le Antonino Scilla – Asssore Regione Sicilia dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e delIa Pesca Mediterranea