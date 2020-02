Al salone dell’Itria proiezione del film “Se Dio vuole”

Venerdì 14 febbraio alle ore 21.00, allo scopo di riflettere sul tema della fede, presso il salone dell’Itria sarà proiettato il film “Se Dio Vuole”

trama:

Andrea è un promettente studente di medicina che decide di abbandonare l’università per dedicarsi al sacerdozio. Tommaso è il padre del giovane e in virtù della sua professione di cardiochirurgo non accetta che il figlio segua i consigli di un santone di nome don Pietro. Determinato a far cambiare idea al ragazzo, l’uomo tenta di smascherare la guida spirituale.