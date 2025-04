Al via il secondo ciclo di incontri con il Consorzio Turistico Cefalù Madonie: tappe a Caltavuturo, Petralia Sottana e Collesano 

Il Consorzio chiama nuovamente a raccolta le istituzioni, le imprese, i professionisti e le associazioni del settore turistico per definire insieme il Piano di Sviluppo Turistico del territorio

Dopo il successo del primo ciclo di incontri, che ha permesso di individuare punti di forza e criticità del turismo madonita, il Consorzio Turistico Madonie Cefalù chiama nuovamente a raccolta le istituzioni, le imprese, i professionisti e le associazioni del settore turistico per il secondo ciclo di incontri dedicato alla creazione del primo Piano di Sviluppo Turistico del territorio. Una fase fondamentale per definire valori, posizionamento e narrazione delle Madonie come destinazione turistica, in modo da creare un’offerta chiara, distintiva e attrattiva per i visitatori.

Ecco il calendario degli incontri: si comincia il 7 aprile alle 15.30 a Caltavuturo, a Palazzo Bonomo per l’incontro dedicato all’area imerese. Si continua l’8 aprile alle 15.30, presso l’aula consiliare di Petralia Sottana per l’incontro dedicato all’area delle alte Madonie. Il 10 aprile, a Collesano il terzo e ultimo incontro, sempre alle 15.30, presso l’aula consiliare per l’incontro dedicato all’area delle basse Madonie. Ogni incontro seguirà lo stesso format, garantendo un dialogo omogeneo tra gli attori coinvolti e raccogliendo contributi rappresentativi di tutto il territorio madonita. Gli incontri saranno strutturati come laboratori di co-progettazione, in cui verranno affrontati diversi aspetti chiave legati all’identità del territorio e alla relazione tra il turista e le Madonie. Questi appuntamenti rappresentano un’opportunità di confronto aperto e costruttivo, in cui operatori pubblici e privati, associazioni e stakeholder locali potranno contribuire alla costruzione del Piano di Sviluppo Turistico del Consorzio Cefalù Madonie.

“Il percorso che gli operatori delle Madonie hanno intrapreso con il Consorzio Turistico rappresenta un’opportunità unica per costruire una strategia turistica consapevole e condivisa – afferma il direttore Smeralda Tornese. – Questi incontri non sono solo momenti di ascolto ma veri e propri laboratori di idee e co-progettazione. Le Madonie non possono essere solo una meta occasionale ma devono affermarsi come una destinazione con una personalità forte, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e desiderosi di vivere esperienze autentiche. Per riuscirci, serve il contributo di tutti. Chi meglio degli operatori locali conosce le sfide, le opportunità e le potenzialità di questo territorio? Il loro coinvolgimento è essenziale per costruire un turismo più forte, autentico e sostenibile. L’obiettivo non è solo attrarre visitatori, ma generare un turismo che porti valore alle comunità locali, rafforzando il senso di appartenenza al territorio e trasformando le Madonie in un modello di sviluppo turistico virtuoso. Il futuro del turismo madonita è nelle nostre mani. Costruiamolo insieme, passo dopo passo, con visione, passione e strategia”.

La partecipazione agli incontri è gratuita ma è richiesta l’iscrizione online tramite il form https://forms.gle/zRnMTUxtQintVXfD9Per informazioni e contatti: segreteria@cefalumadoniehimera.it